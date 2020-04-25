25 APRILE: LIKE PARADE: LA CLASSIFICA DEI GOL DELLA SETTIMANA LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE GOL: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.
Questo il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE della settimana (25 aprile)?
A trionfare oggi è la rete di Cappellano del Campomorone, che a suon di like e apprezzamenti ha vinto la nostra classifica settimanale! A seguire, l’amarcord ruentino di Carlos Franca, che stacca di pochissimo la rete di Mattia Roselli con la maglia del Baiardo; chiudono quasi con un pari merito, le reti d Petranca e Gerboni.
E QUESTA ERA LA LIKE PARADE! (18 APRILE) ECCO LE ALTRE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO: ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI DEDICATO A: CHIEDETECI UN RICORDO… PROVEREMO A RIPROPORVELO I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE. DILETTANTISSIMO XD (SU IG): UN VIDEO AL GIORNO PER STRAPPARVI UNA RISATA PRIMA DI CENA! CAPITANO, MIO CAPITANO: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN CAPITANO NEL MONDO DEI DILETTANTI C’E’ SOLO UN PRESIDENTE/DIRIGENTE: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN PRESIDENTE UNO… IN PIÙ: INTEVISTA ESCLUSIVA A UN GRANDE NUMERO UNO DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO
ALLORA, SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI! ISCRIVITI INOLTRE AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!
CLICCA QUI SE INVECE VUOI TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO