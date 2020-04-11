LIKE PARADE: LA CLASSIFICA DEI GOL DELLA SETTIMANA LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE GOL: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.
Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE della settimana (5/11 aprile)?
Il vincitore a sorpresa è Mario Veroni (Ortonovo)! Lo spezzino ha superato a suon di “like” tutti quanti, nonostante sia stato l’ultimo video pubblicato. Al secondo posto il bellissimo colpo di tacco di Giuseppe Bertuccelli, che di un niente finisce dietro Veroni. Medaglia di bronzo per Cisternino della Praese; testa a testa per il quarto e quinto posto tra Belfiore e Veroni.
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