LINEE-GUIDA PER GLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI SQUADRA E LO SPORT DI BASE

In attesa di notizie ufficiali dal Consiglio Federale, attraverso il proprio sito ufficiale (sport.governo.it) l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato le Linee-Guida per tornare ad allenarsi in sicurezza anche a livello collettivo (25 maggio 2020). L’elenco delle discipline di squadra a cui sono rivolte le presenti Linee-Guida comprende anche il calcio dilettantistico.

Tuttavia, «a seguito dell’emanazione del presente documento, sarà compito delle singole Federazioni, DSA ed EPS, emanare appositi protocolli attuativi o aggiornare quelli già predisposti; tenendo conto delle raccomandazioni fornite e delle specificità delle singole discipline; ovvero delle indicazioni tecnico- organizzative utili a garantire, da parte dei gestori degli impianti, delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione, il rispetto delle misure di sicurezza; nonché di tutti gli obblighi, le prescrizioni di autocertificazione e le misure di controllo medico, come stabilito dalla FMSI».

«Pubblichiamo le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e quelle relative all’attività sportiva di base e all’attività motoria in genere il cui inizio è previsto per il 25 maggio prossimo.

Per la loro attuazione le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria.

Inoltre è disponibile la locandina informativa (nei formati jpg, png e pdf) da utilizzare liberamente all’interno di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e le altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico».