Anche il Dipartimento Interregionale della LND ha pubblicato il primo Comunicato Ufficiale, contenente le linee guida per la stagione sportiva 2020/2021. Ecco la nota ufficiale e il link al documento in PDF:

«Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha aperto la nuova stagione sportiva 2020-2021 con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1. All’interno del Comunicato sono riportate le linee guida di carattere normativo, regolamentare e organizzativo con particolare riferimento al Campionato Nazionale di Serie D, al Campionato Nazionale Juniores Under 19 e alla Coppa Italia. Per questa stagione i quattro under obbligatori saranno così come votato dalle società di Serie D: 1 calciatore classe 1999, 1 classe 2000, 1 classe 2001 e 1 classe 2002. Restano confermate le nove promozioni in Serie C e le quattro retrocessioni per girone in Eccellenza».

Comunicato Ufficiale n. 1 2020-2021

