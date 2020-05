Anche se non ancora ufficialmente diffuso, ecco il documento elaborato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con il supporto di Sport e Salute S.p.A., d’intesa con il CONI e il CIP, sentite FSN, DSA E EPS) riguardante le linee-guida per l’esercizio fisico e lo sport.

Lo sport riparte in sicurezza: “Ognuno protegge tutti”. Premessa:

«Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport; attualmente limitata alla fase degli allenamenti, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la responsabilità. Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario, e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche; dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli applicativi. In questo quadro normativo, le Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della società Sport e Salute S.p.A.; e viene emanato d’intesa con il CONI e il CIP, sentite le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva di riferimento. (…) Le Linee-Guida sono state validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile». Clicca qui per il formato PDF:

