LITTLE CLUB ACQUISTI A RAFFICA!

È un LITTLE CLUB che cambia pelle e che si rinforza un po’ in tutti i reparti

In prestito da Ceriale Francesco Maxena.



Classe 2000, ex anche dell’Albenga, Maxena è un giocatore talentuoso che nonostante i suoi 22 anni vanta già numerose esperienze nel campionato di Eccellenza e di promozione. Nasce come centrocampista, ma può essere facilmente adattato al ruolo di terzino nel quale ha dimostrato di avere interessanti qualità.

Riconfermati Marco De Rosa difensore classe 2002 e Andrea Martines difensore di 22 anni entrambi in prestito dal BAIARDO. nell’ultimo campionato.

Quest’anno rimarranno al LITTLE a titolo definitivo dopo aver esordito in promozione con la maglia rossoblu la

Scorsa stagione.

Alla voce entrate sempre dal BAIARDO il giovane attaccante Lorenzo Fragluglia classe 2003

Dal Via Dell’Acciaio Mamadou Balayoko centrocampista di 22 anni.

Dal Levanto arriva anche l’esperto centrocampista di 30 anni Thomas Romano.

Infine da annotare l’arrivo del giovanissimo Giorgio Napolitano classe 2002 che nello scorso campionato ha giocato in 1ª categoria nelle fila del Ca’ de Rissi

Alla voce riconferme

– Francesco Gonano difensore classe 2000



– Stefano Pulsoni centrocampista classe 2001

– Luca Sottimano difensore di 21 anni.