Altro tassello per il nuovo Little Club che si assicura le prestazioni sportive dell’affidabile portiere Roberto Belloro. Dopo aver trascorso l’ultima stagione al Serra Riccò, e aver vestito le casacche di numerose squadre come Baiardo, San Quirico, Bogliasco. Solo pochi tempo fa avevamo sentito Roberto Belloro, nel quale il Portierone ufficializzava il congedo da Serra Riccò. Clicca qui per leggere l’intervista.

