Colpo di mercato del LITTLE club che si assicura le prestazioni sportive del fortissimo portiere Armando Prisco classe 97. Cresciuto nella scuola calcio del Genoa, Armando nell’ultimo periodo ha militato in Serie D come in Eccellenza. Nello specifico dal 2015 al 2019 ha vestito in Serie D le casacche di Pergolettese, Savona, Messina e Igea Virtus. Collezionando 55 presenze totali. Nel periodo più recente invece ha militato in eccellenza girone A, con 11 presenze nel Caniccatì.

