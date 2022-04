L’Asd Little Club James comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Antonino Pecoraro ed il suo vice Marco Bonanno. Come da regolamento la società ha un mese di tempo per dare l’incarico al nuovo allenatore, nel frattempo gli allenamenti sono stati affidati a Luca Gualandri, allenatore del settore giovanile.

Purtroppo l’andamento del campionato, con una posizione di classifica ben distante dagli obiettivi prefissi, ha costretto la società a prendere questa dolorosa decisione. A Pecoraro, al quale va riconosciuta una grande abnegazione nel lavoro ed il grandi spessore umano, l’augurio di un un futuro ricco di soddisfazioni.

ASD LITTLE CLUB JAMES