Il Little Club James, col suo bagaglio di esperienza. E la credibilità che si è guadagnata sul campo in virtù di oltre 50 anni di attività nel calcio dilettantistico della nostra regione. Svolgerà nella stagione 2020 – 2021 la sua attività a livello giovanile sui campi della Sciorba e di San Desiderio. Comprendendo che questa post Covid sarà una stagione estremamente complicata. La società ha deciso di venire incontro alle famiglie con una serie di iniziative, prima fra tutte una diminuzione della quota annuale.

Sarà però anche una stagione particolarmente stimolante perché segnerà il debutto del Little Club James nella Genoa Accademy. Ai ragazzi e ai genitori che ci seguiranno in questa avventura va l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni ma sempre nel rispetto dei valori dello sport, ben sapendo che l’aggregazione e lo stare insieme rappresentano la vittoria più bella.

