Little Club James, gli ultimi movimenti di mercato. Alla corte del confermassimo Mister Pecoraro ritorna Pippo Falsini. Attaccante classe ’96. Filippo che durante la sua carriera ha vestito le maglie di Superba, San Cipriano, Mignango, Molassana. Ritrova non solo il Little Club James, ma anche Mister Pecorao che lo aveva allenato nel Via Dell’Acciaio. La società si dice molto contenta e soddisfatta per questo graditissimo ritorno.

