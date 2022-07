Grande euforia ieri sui campi di San Desiderio dove diversi bambini hanno partecipato agli Open Day programmati dalla società rossoblù.

Non poteva non mancare CLAUDIO ONOFRI, supervisore del settore giovanile del LITTLE Club James.

La giornata ha riscosso enorme successo sia per la partecipazione che per l’entusiasmo dei partecipanti.

Anche là società è rimasta soddisfatta per lo slancio con cui i giovanissimi calciatori, hanno preso parte alla giornata a loro dedicata.