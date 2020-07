LITTLE CLUB JAMES, RAGGIUNTO L’ACCORDO PER BAVARI. Il Little Club James rende noto, attraverso il seguente comunicato ufficiale, di aver trovato l’accordo con il Marassi per proseguire la stagione presso l’impianto San Giorgio di Bavari per il settimo anno consecutivo. Ecco la nota ufficiale:

«La società Asd Little Club James comunica di aver raggiunto l’accordo con il nuovo gestore del campo di Bavari San Giorgio, l’Asd Marassi 1965, per proseguire la stagione sull’impianto di bavarino per il settimo anno di fila!