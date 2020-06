Proseguono le indiscrezioni di mercato . Oggi è la volta del LITTLE CLUB che dal prossimo anno, con ogni probabilità, metterà la squadra nelle mani di Mister Martin PECORARO, allenatore che nelle ultime stagioni ha fatto le fortune del Via Dell’acciaio compiendo il salto di categoria in promozione due stagioni fa, e confermandosi rivelazione del campionato in promozione l’anno successivo. Il LITTLE CLUB rappresenta una bella piazza per confermare tutto il bene che si dice. Sono diversi gli allenatori del recente passato che al LITE CLUB hanno fatto bene: da Baldi a Mazzocchi fino ad arrivare a Di somma.