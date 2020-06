LITTLE CLUB: SCATENATO SUL MERCATO CALA IL POKER:

Il Little Club si scatena sul mercato e dopo aver ufficializzato l’arrivo di mister Pecoraro piazza quattro colpi di mercato, quattro pezzi pregiati che arrivano anch’essi dal Via Dell’Acciaio. Luca Orero centrocampista classe 1988, nella foto con il presidente Morelli, che veste la maglia rossoblù. La curiosità è che Orero ha fatto tutta la trafila nelle file della SAMPDORIA arrivando alla prima squadra con la maglia blucerchiata con la quale ha fatto il calciatore professionista per una stagione.

Mattia Cabras difensore classe ’00, nella sua breve carriera ha militato dal 2017 al 2019 in Eccellenza con la maglia dell’ex RAPALLO RUNTES . Per poi passare in Promozione con la maglia della GOLIARDICA e per ultima del VDA.

Manuel Trudu altro centrocampista classe ’00, che nel VDA la scorsa stagione è riuscito a realizzare 6 reti. Ed infine Alberto Federici, anche lui centrocampista, classe ’99. Durante la sua correr si è destreggiato tra Promozione ed Eccellenza, passando dal Molassana, Serra Riccò, Sestrese, Campomorone ed infine VDA.

