Fresh Del Monte® annuncia la partnership con il Little Club Genoa e supporta lo sport locale come strumento educativo e sociale.

MILANO, Luglio 2022– Fresh Del Monte® e Little Club Genoa sono lieti di annunciare l’accordo di partnership per la stagione 2022/2023. L’azienda Fresh Del Monte, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di frutta fresca, sponsorizza da diversi anni varie importanti realtà sportive in Italia e all’estero. In Italia, Del Monte è infatti Gold Sponsor della SuperLega di Serie A ed è titolare unico degli eventi organizzati dalla Lega Pallavolo come Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia, Del Monte Junior League e Del Monte Boy League.

Il Little Club Genova, nato nel 1959, oltre ad essere il primo club di tifosi fondato in Italia, é una realtà genovese di grande impatto tra i giovani. Dal 1965 infatti è attivo un gruppo sportivo particolarmente attivo a livello calcistico. Il Little Club James partecipa al campionato di Promozione ed ha anche un apprezzato e numeroso settore giovanile.

“Crediamo da sempre nello sport inteso come strumento educativo e sociale”, dichiara Stefano Polidori, General Manager presso Del Monte Italia, “e questo progetto riflette la volontà di diffondere i valori chiave che ispirano il nostro operato: tutela del territorio locale, sostegno dei più giovani, impegno sociale.

Nel mese di settembre, in coincidenza con l’inizio del campionato di Promozione, in un incontro nella sede della società, che è proprio in Gradinata Nord, il cuore del tifo genoano, Fresh Del Monte illustrerà le modalità della sua partnership. Il prestigioso marchio accompagnerà infatti per tutta la stagione gli Eventi del Little Club James.

Chi è Fresh Del Monte

Fresh Del Monte® è uno dei leader mondiali che integrano verticalmente le attività di produzione, vendita e distribuzione di frutta e verdura fresca e di IV gamma, nonché uno dei principali produttori e distributori di prodotti alimentari confezionati in Europa, Africa e Medio Oriente. Fresh Del Monte commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo con il marchio DEL MONTE® (su licenza di Del Monte Foods, Inc.), simbolo di innovazione di prodotto, qualità, freschezza e affidabilità da oltre 135 anni. Fresh Del Monte è il primo produttore e distributore globale di frutta e verdura a impegnarsi nell’iniziativa “Science Based Targets”. Per maggiori informazioni consulta il sito www.freshdelmonte.com oppure scrivi a dm-itcustomerservice@freshdelmonte.com