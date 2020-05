CHI SONO LE POSSIBILI 28 SQUADRE PROMOSSE IN SERIE D? Il Consiglio Direttivo ha messo a punto la sua proposta per la Serie D (che dovrà essere approvata dal Consiglio Federale), con la promozione delle prime classificate e la retrocessione delle ultime quattro in classifica: un brutto colpo per la Liguria, che vede così retrocedere Ligorna, Vado e con molta probabilità anche la Fezzanese.

Ma cosa succederà invece, dall’Eccellenza in giù? Il CR Liguria si dice pronto a proporre il blocco delle retrocessioni, ma su questo “tasto dolente” ci sarà ancora da lavorare.

Più certezze invece si potrebbero avere per il fronte promozione: a questo proposito infatti, tutte le prime classificate dovrebbero festeggiare la promozione nella categoria superiore, e questo vale naturalmente anche per l’Eccellenza. Ecco l’elenco delle 28 squadre che dovrebbero militare in Serie D la prossima stagione: Trento, Castelnuovo Vomano, (Lavello-Rotonda pari merito, da capire quale sarà il criterio), Afragolese, Pol. Santa Maria Cilento, Bagnolese, Marignanese, Manzanese, Montespaccato, Pol. Insieme Ausonia, Imperia, Busto, Casatese, Telgate, Castelfidardo, Comprensorio Vairano, Pont. Donnazione, (Derthona-Salluzzo pari merito), Molfetta, Carbonia, Dattilo Noir, Paternò, Pro Livorno, Badesse, Tiferno Lercu, Sona, Union San Giorgio.

