entrambi i ricorsi e conferma le graduatorie per i ripescaggi pubblicate nei CC.UU. impugnati. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società MOLASSANA e rigetta la richiesta di condanna alle spese ex art. 55 C.G.S..

Dispone l’addebito della tassa di reclamo alle società TAGGIA, per la reiezione del ricorso, e MOLASSANA per la reiezione della riconvenzionale.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.