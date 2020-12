Il Dipartimento Interregionale ha deciso di rinviare la ripresa del campionato. Precedentemente programmata per il 6 dicembre, a domenica 13. Con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Domenica prossima si giocheranno i recuperi ancora non fissati.

Tale decisione è stata resa necessaria a seguito della trasmissione odierna della “bozza” di aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC relativo al Campionato di Serie D. Che necessita di successivi approfondimenti di carattere medico per consentire l’applicazione del protocollo e l’opportuna programmazione degli interventi previsti.

Il programma dei recuperi del 6 dicembre:

Girone A: (6^, 7^, 8^ giornata) Saluzzo-Sanremese, Casale-Varese. Folgore Caratese-Caronnese, Chieri-Gozzano. Bra-Vado, Fossano-Sestri Levante.

