è uscito poche ore fa il comunicato ufficiale della LND che annuncia i gironi per il campionato 2020/2021. Partiamo subito dall’eccellenza, che come anticipatoè uscito poche ore fa il comunicato ufficiale della LND che annuncia i gironi per il campionato 2020/2021. Partiamo subito dall’eccellenza, che come anticipato sarà disposta su due gironi, entrambi composti da 10 squadre

Proseguiamo con i due gironi di Promozione, rispettivamente (A) e (B):

Nel comunicato pubblicato ufficialmente dalla LND nella giornata odierna, vengono resi noti anche i gironi di Coppa Italia e Coppa Liguria:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Stante l’ammissione della Società Vado al Campionato Nazionale di Serie “D”, quella della Società Molassana Boero A.S.D. al Campionato Regionale di Eccellenza e quella della Società Tarros Sarzanese Srl al Campionato Regionale di Promozione, e considerato che la composizione dei gironi della Coppa Italia di Promozione è stata definita per prossimità geografica, si pubblicano i nuovi organici dei gironi 05, 06 , 07 e 08 della manifestazione in epigrafe:

GIRONE 05 GOLIARDICAPOLIS 1993 LITTLE CLUB JAMES MARASSI 1965 VALLESCRIVIA 2018 GIRONE 06 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. REAL FIESCHI SAMMARGHERITESE 1903 GIRONE 07 FOLLO SAN MARTINO LEVANTO CALCIO MAGRA AZZURRI VALDIVARA 5 TERRE GIRONE 08 COLLI ORTONOVO DON BOSCO SPEZIA CALCIO FORZA E CORAGGIO TARROS SARZANESE SRL

Date di svolgimento – annullano e sostituiscono quelle pubblicate precedentemente: Primo Turno: 1° giornata: domenica 13 settembre 2020; 2° giornata: mercoledì 16 settembre 2020; 3° giornata: domenica 20 settembre 2020; Quarti di Finale: Andata: mercoledì 25 novembre 2020; Ritorno: mercoledì 09 dicembre 2020. Semifinali: Andata: mercoledì 06 gennaio 2021; Ritorno: mercoledì 27 gennaio 2021. Finale – gara unica campo neutro Al termine del Campionato

