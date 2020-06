COMITATO REGIONALE: UFFICIALIZZATE LE PROMOZIONI. Confermato il blocco delle retrocessioni (fatta esclusione per l’Eccellenza), il Comitato Regionale ha appena ufficializzato le promozioni per quanto riguarda tutti i campionati regionali (clicca qui per consultare il Comunicato Ufficiale).

Per quanto riguarda l’Eccellenza, promossa in Serie D l’Imperia, retrocesso in Promozione il Molassana; discorso a parte per il Sestri Levante, che come sappiamo concorre alla graduatoria tra le Seconde Classificate in Eccellenza per la definizione delle cinque migliori società ammesse in Serie D.

Dalla Promozione, salgono Sestrese (Girone A) e Cadimare (Girone B); le capofila della Prima Categoria sono ufficialmente promosse in Promozione: Soccer Borghetto (Girone A), Voltrese (Girone B), Borzoli (Girone C) e Follo San Martino (Girone D).

Promosse invece in Prima, le prime classificate di ogni girone di Seconda Categoria, dal Girone A al Girone F: Atletico Argentina, Vadese, Mallare, Apparizione, Corniglianese, Valle e Bolanese. Otto squadre, perché nel Girone B c’è un ex aequo (e da C.U. 324 della LND entrambe sono promosse). Per quanto riguarda invece la Terza Categoria (Genova e Chiavari), promosse San Pietro e Santa Maria del Taro.

Per quanto riguarda il format dei campionati 2020/2021, nel Comunicato si legge: «In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021 si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 25 giugno 2020, ha determinato che l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza sarà definito con un numero di Società pari a 20 mentre quelli dei rimanenti Campionati di competenza saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive iscrizioni».

Come avevamo anticipato in un precedente articolo (clicca qui) il campionato di Eccellenza sarà dunque composto da 20 squadre. Resta ancora da definirne le modalità: due gironi da dieci (come abbiamo ipotizzato ieri), o un girone unico?