La LND è costretta a denunciare nuovamente la diffusione di Comunicati Ufficiali apocrifi. Nella giornata odierna è infatti circolato in rete un documento. Documento che annunciava “il termine di tutte le attività” del Comitato Regionale Sardegna, guidato dal presidente Gianni Cadoni. Si rinnova pertanto l’invito a tutti gli utenti, come già fatto nella nota del 10 Marzo scorso, a consultare esclusivamente i canali ufficiali della LND, dei Comitati e delle Delegazioni presenti sul territorio. Anche in questo caso, la Lega Nazionale Dilettanti, ha dato mandato di perseguire nelle sedi giudiziarie ed opportune gli autori dei falsi documenti.

