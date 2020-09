La Lucchese 1905 annuncia con grande soddisfazione di aver acquisito, in prestito dal Genoa FC, il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Bianchi. Attaccante classe ’00, per la stagione 2020/21. Il giovane attaccante, considerato tra i talenti più puri e di prospettiva del panorama nazionale, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove si è messo in luce a suon di gol in ogni categoria, fino a divenire grande protagonista del Campionato Primavera. Il giocatore ha firmato il contratto questa mattina presso la sede rossonera allo stadio Porta Elisa.

Benvenuto a Lucca!

