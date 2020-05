LUTTO IN CASA LITTLE CLUB JAMES E DIANESE & GOLFO

È una giornata triste quella di oggi per due storiche società militanti nei nostri gironi di Promozione, Little Club James e Dianese & Golfo. Le squadre hanno infatti comunicato la scomparsa in queste ore di Enzo Olivieri, suocero del presidente del Little Club Sergio Morelli, e dell’ex giocatore e allenatore della Dianese & Golfo Carlo Spigno. Riportiamo di seguito i comunicati integrali delle due società.

Il comunicato del Little Club James per ricordare Enzo Olivieri:

“Una brutta notizia al Little Club. È mancato Enzo Olivieri, suocero del presidente Sergio Morelli. Attorno a lui e alla moglie Anna si è stretta con affetto tutta la grande famiglia della società rossoblù.” – Little Club James

Il comunicato della Dianese & Golfo per ricordare Carlo Spigno:

“La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Carlo Spigno, ex giocatore e allenatore tra le altre di Dianese e Golfodianese. Ciao Carlo… ci mancheranno i tuoi consigli e la tua presenza a bordo campo.” – Dianese & Golfo 1923

Tutta la redazione di Dilettantissimo si stringe attorno alle società Little Club James e Dianese & Golfo e alle famiglie di Enzo e Carlo.