Lutto nel modo del calcio Imperiese e in particolare Matuziano.

È mancato prematuramente Gianfranco Lopo storico dirigente di squadre della zona di Sanremo e Imperia

Negli anni si era fatto apprezzare per la sua grande competenza e passione calcistica che lo ha portato a essere un dirigente fondamentale di diverse squadre della zona imperiese. La notizia della sua morte improvvisa ha creato sconforto in tutti coloro che lo conoscevano anche solo marginalmente.

La redazione di Dilettantissimo porge le più sentite condoglianze alla famiglia Lopo

