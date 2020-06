LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO DILETTANTE è venuto a mancare all’ affetto dei suoi cari e di tutto il mondo del calcio dilettantistico MIRCO ZINGARIELLO

Nato Genova anno 1940 di professione Portuale CULMV. Residente e idolo del quartiere di Oregina, dove ha abitato per tantissimi anni, fino quando andato in pensione. Dopo di che si trasferì a SARISSOLA -BUSALLA.

Calciatore dilettante di grandi doti tecniche, purtroppo penalizzato dal fisico che non gli ha consentito di fare la carriera che le sue qualità meritavano. Inoltre il faticoso lavoro in porto alla CULMV gli complicava ancora di più il percorso. Dopo avere militato per anni nei dilettanti cittadini Oregina – CULMV – LITTLE CLUB ITALA, dove poi spopolava nei tornei estivi con gli inseparabili amici. MAINETTO-MASIA-MAGLIONI-GROSSI-ALESSIO-RANIERI,ecc.

Specie con la carrozzeria PUGLIESE del grande Nicola, raggiunse il massimo rendimento con la SANREMESE nei semi pro di allora. Successivamente tornò alla CULMV negli anni 70/71 FACENDO ANCORA GOL A GRAPPOLI.

Uomo di una correttezza e serieta’ incredibili sul campo, ma le sue partite sono ancora nella memoria di quanti lo hanno visto e conosciuto.

