Lutto nel mondo sportivo savonese e ligure, in particolare quello calcistico, per la scomparsa di Gino PITTALUGA, memorabile dirigente e sostenitore della Società Varazze 1912 Don Bosco. Per le sue non comuni qualità personali Gino è stato apprezzato, stimato e benvoluto da quanti l’hanno conosciuto. Sia in campo che nella vita di tutti giorni, si è sempre mostrato oltremodo sportivo, disponibile, cordiale, signorile nei confronti di tutti.

Ai familiari e agli amici il profondo cordoglio per la scomparsa dell’indimenticabile Gino.

ADRIANO ZUNINO lo ricorda con questo messaggio su Facebook

