Subito dopo le dimissioni di MARCO PIROVANO arriva il pensiero di BEPPE MAISANO:

“Mi dispiace il campionato perde un ottimo allenatore e una persona con grandi valori sportivi e umani.

Andando avanti così perdiamo pezzi del nostro patrimonio calcistico dilettantistico scimmiottando sempre di più il mondo professionistico molto distante da noi e spesso ricco si ma di cattivi esempi.

Tutto questo dovrebbe far riflettere gli addetti ai lavori ( mister, dirigenti e media ) invece di ricercare sempre “pettegolezzi“, le motivazioni e le ultime scelte di molti mister che si sono sentiti svuotati , stanchi e poco rispettati dalle scelte di questo ultimo periodo devono far riflettere soprattutto quando come nel caso di Marco hanno scritto pagine importanti della nostra storia di dilettanti.

Stiano molto attenti i colleghi più giovani perché chi non ha legami con la storia non ha molto futuro. Un arrivederci al mister e all’amico Marco divisi per modo di dire da visioni calcistiche diverse ma uniti da idee comuni sportive ed extra sportive . A

presto Marco magari non in questi campionati che stanno diventando sempre di più diversi da come li avevamo conosciuti ai nostri esordi .”