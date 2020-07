L’Asd Marassi 1965 si conferma una delle probabili regine del prossimo campionato di Promozione, girone B. Questa volta il botto di mercato del team di Villa Piantelli fa tremare le fondamenta del popoloso quartiere in riva al Bisagno: alla corte di mister Gullo arriva nientepopodimeno che Stefano Pondaco, classe 1989. Calabrese di origini, l’esterno di 31 anni è stato uno dei grandi protagonisti della gloriosa Primavera della Sampdoria nel biennio magico. Poi una lunghissima carriera tra serie C1, C2 e D (Portummaga, Lucchese, Entella, Mantova, Portogruaro). Nella nostra regione, Pondaco ha militato tra serie D ed Eccellenza in Fezzanese, Rapallo, Sestri Levante e Ligorna.

La società ringrazia in primis mister Marco Luciani per la sua mediazione nel portarci un giocatore di livello assoluto, che non aveva mai fatto la Promozione. Col giocatore abbiamo stretto un accordo, vista la sua valenza: in caso di richiesta da parte di un team di serie D, Pondaco sarà ovviamente svincolato per dargli una opportunità ancora in quarta serie”.

