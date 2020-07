Il Marassi piazza il primo colpo di mercato. Dal campionato di Eccellenza arriva il fuoriclasse argentino Franco Lepera: il giocatore approdò in Italia (nelle fila della Genova Calcio) dalla cantera Argentina del River Plate.

L’operazione fu molto laboriosa perché sul giocatore c’erano grandi aspettative. In molti prevedevano il passaggio alla Genova Calcio un tramite per sbocciare tra i professionisti. Un brutto però infortunio al ginocchio rovinò i piani proprio nel momento in cui diverse squadre di categorie superiori avevano messo gli occhi sul talentuoso attaccante.

Dopo l’operazione avvenuta il 7 luglio dello scorso anno Lepera, classe 1997, ha messo un po’ più del dovuto a riprendersi, ma sulle sue qualità sono ancora in molti a crederci. Da oggi il puntero sarà un giocatore a disposizione di mister Luca Gullo, e proverà a portare nell’olimpo del calcio dilettante ligure il Marassi.

