Primo acquisto importante per il Marassi 1965! Si tratta di Luca Camoirano attaccante classe 99. Ex Genova Calcio e Little Club, in bocca al lupo! Arriva un’ importantissima conferma. Federico Carra’ sarà con noi a guidare la difesa del Marassi 1965 ex Genoa ex Latina.

