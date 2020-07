Doppio colpo per il MARASSI che si aggiudica due, ormai ex, giocatori del Serra Riccò. Matteo Matarozzo difensore classe 1989. Dopo aver vestito per 6 anni consecutivi la casacca del Busalla, in Eccellenza. è passato all’Athletic Club, dove è rimasto per due stagioni. Ed infine al Serra Riccò con il compagno Alessandro Rizzo. Centrocampista d’esperienza classe 1988.

Torna alla HOME di Dilettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!