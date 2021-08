Dopo una lunga e non facile trattativa iniziata e portata avanti da Luca Calzetta e Francesco Capurro, ma chiusa con grande determinazione da parte del Presidente Fabio Boschi. Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo attaccante del MARASSI 1965 Raheem Tall classe 1996 in bocca al lupo.

Gradito ritorno per il Marassi 1965 Davide Porcu classe 1997 ottimo portiere per la categoria. In passato ha vestito le casacche di Vecchio Castagna quarto, Carignano, Atletico Genova. In bocca al lupo per la prossima stagione.

