Fabio Boschi sarà il nuovo Presidente dell’ASD Marassi 1965, queste le sue prime parole in esclusiva:

“Entusiasmo passione e senso di appartenenza.

Poche regole per un progetto chiaro insieme a persone che da sempre hanno a cuore le sorti del Marassi basato sulla costruzione di giocatori per la prima squadra cresciuti nel Settore Giovanile.

Per lo stesso stiamo lavorando per costruire qualcosa di solido per farlo siamo partiti alla ricerca di una casa che abbiamo individuato nel Centro Sportivo ex Taviani che verrà denominato “Marassi Village”.

Stiamo definendo inoltre con una struttura per iniziare nell’immediato con la Scuola Calcio.

Disputeremo con orgoglio il Campionato di Promozione sarà una sfida difficile ma stimolante.

Forza Marassi !”

