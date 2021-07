Il Marassi 1965 è lieto di comunicare di aver raggiunto l ‘accordo come collaboratore dell’area tecnica con Luca Calzetta ex osservatore di Pistoiese e Spal. La sua passione ed esperienza sarà di aiuto al grande lavoro che stiamo facendo per preparare la prossima stagione .

In bocca al lupo e Forza Marassi 1965

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!