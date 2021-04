A.S.D. MARASSI 1965

COMUNICATO STAMPA

L’ASD MARASSI 1965 comunica che in data 20 Aprile 2020 il Presidente pro- tempore PERPIGNANO Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili.

La reggenza delle attività correnti e di programmazione per la Stagione Sportiva 2021-2022 restano in capo al CONSIGLIO DIRETTIVO ed i suoi incaricati della parte tecnica e amministrativa, che in apposita riunione ratificheranno le dimissioni e convocheranno apposita assemblea per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione ed il nuovo Consiglio Direttivo.

L’ASD MARASSI 1965 porge i più sinceri ringraziamenti al Presidente uscente Giuseppe Perpignano.

Genova, 23 Aprile 20201

A.S.D. MARASSI 1965 La Segreteria