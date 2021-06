Ernesto Boschi sarà il nuovo allenatore dell’ASD Marassi 1965 per la prossima stagione. Dopo essere stato molto anni al Marassi, Boschi andò ad allenare la Juiniores nazionale del SAVONA.

Ma come in molti sanno, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Così Boschi torna al MARASSI 1965.

