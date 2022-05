L’ASD MARASSI 1965, tiene a precisare che, in riferimento all’annuncio d’insediamento del Sig. FABIO BOSCHI come nuovo Presidente dell’ANPI CASASSA, nulla, al proprio interno, cambierà.

La Famiglia BOSCHI, proseguirà il lavoro intrapreso, continuando a tenere in mano le redini della Società con rinnovato entusiasmo