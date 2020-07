La nuova gestione dell’ASD MARASSI 1965 e’ ricca di ambizioni. Sia per la prima squadra che giocherà le partite in casa nello splendido impianto della Sciorba. Puntando ad un campionato da protagonista. Che per la creazione di un settore giovanile prestigioso!!

Il quartiere generale del settore giovanile sarà il centro sportivo San Giorgio di Bavari e si avvarrà della collaborazione di Mister di prestigio.

A breve comunicheremo i nomi dei tecnici che faranno parte del progetto. Nomi importanti per ottenere risultati importanti!!

La formazione sportiva non si fermerà solo come squadra, ma sarà ampliata anche a livello di coaching individuale. Per permettere di lavorare sui dettagli e migliorare l’atleta.

Inoltre faremo il possibile per applicare una quota annuale agevolata per venire incontro alle famiglie provate dall’emergenza Covid.