Comunicato Stampa

Il MARASSI 1965 comunica che LUCA GULLO il prossimo campionato non sarà alla guida della nostra prima squadra.

Il MARASSI 1965 ringrazia mister LUCA GULLO per la professionalità dimostrata in quest’anno difficile dove non ha mai fatto mancare la sua presenza, ottenendo ottimi risultati sportivi per il periodo in cui si è potuto giocare, prima dello stop dovuto alla pandemia.

