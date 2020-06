«L’ASD MARASSI 1965 comunica che a far data dal 6 giugno 2020, a seguito delle precedenti dimissioni del Presidente MASSIMO PARODI e del Consiglio Direttivo, ha provveduto ad eleggere in Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo ed il nuovo Presidente.

Cogliamo pertanto l’occasione per comunicare che è stato eletto Presidente dell’associazione il Sig. Giuseppe Perpignano al quale vanno gli auguri per la nomina e per la sua prossima attività e del suo nuovo Consiglio Direttivo.

Con l’occasione, l’ASD MARASSI 1965 porge i più sinceri ringraziamenti al Presidente uscente Massimo Parodi e al suo staff tecnico e non, per l’attività svolta negli ultimi anni nel portare avanti il buon nome della nostra Associazione, e soprattutto per aver contribuito con passione e determinazione a centrare l’obiettivo del raggiungimento della categoria PROMOZIONE, mai raggiunto in 55 anni di storia.

Il più sentito ringraziamento ed un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura Sportiva».

