Dopo l’arrivo del fuoriclasse FRANCO LEPERA il MARASSI mette a segno altri due colpi di mercato.

Dal GOLFO PRCA arriva MATTEO APRILE centrocampista classe 1992, il giocatore ha potenzialità da categorie superiori. nei suoi trascorsi ci sono anche campionati di Serie D e di Eccellenza. Sono in molti a pensare che la sua carriera calcistica è inferiore alle sue qualità pedatorie.

Tra i punti di forza di Matteo Aprile c’è sicuramente la capacità di calciare le punizioni in una maniera da renderlo un cecchino infallibile diventando così uno spauracchio per i portieri e le squadre avversarie obbligate ad evitare contrasti duri al limite dell’area.

Ma il Marassi non si ferma e riabbraccia anche DANIELE CASELLA. L’attaccante classe 1991 reduce da una stagione strepitosa in promozione al Real Fieschi nel campionato 2017/2018 esultó 12 volte.

Arrivó tra le fila dei rosanero nella stagione 2018/2019 contribuendo al salto di categoria in promozione con il Marassi.

Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Ca De Rissi.

