MARASSI 1965 tra ritorni e nuovi arrivi.

La società annuncia che in panchina a dirigere la squadra ci sarà Mister Luca Gullo. Nelle ultime stagioni si è seduto sulle panchine di Cogoleto e Cà De Rissi, ottenendo buoni risultati professionali. Come Ds grande ritorno di Francesco Capurro. Il quale, dopo aver trascorso un anno al Cà De rissi, ritorna al suo vecchio amore che lo ha accompagnato tra i dilettanti per oltre 30 anni. Tra i dirigenti da annotare l’inserimenti nei quadri dirigenziali di Luca Matarozzo, anche lui proveniente dal Cà de rissi.