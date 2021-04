Sia come Marassi ma soprattutto per le origini del Marassi nella provenienza Biga-Quezzi dove ho avuto per tanti anni Davide come giocatore. Ma soprattutto come amico. Da parte mia e da parte di tutti gli ex compagni di squadra dell’epoca, esprimo la nostra vicinanza alla famiglia ed un abbraccio ad Anna, con tutto il cuore.

Fulvio

