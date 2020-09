Tanto entusiasmo per la squadra Marassina che oggi è riuscita a vincere contro i Draghetti di Mister Paglia per 3-1. Marassi che durante queste prime amichevoli ha dimostrato avere una rosa molto competitiva e di avere grandi ambizioni per prossimo campionato di Promozione.

Ecco la cronaca degli highlights partita:

Occasionissima Marassi con gran tiro di Prestanizzi sotto l’incrocio e deviata di testa dal difensore del Baiardo. Marcatori in sequenza: 1-0 Marassi Pondaco. Nel finale primo tempo pareggio di Napello di testa su calcio d’angolo. Un minuto dopo Casella porta di nuovo in vantaggio il Marassi dopo discesa di Casella. Primo tempo 2-1. Nella ripresa Cinardo nel finale porta a 3 le marcature del Marassi che chiude così l’ennesima prestazione di “categoria”.

