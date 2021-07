Grande soddisfazione per l’AIA Liguria che vede promuovere un N Serie A Matteo Marcenaro che solo qualche anno fa dirigeva, con buoni profitti, le categorie dilettanti della Liguria.

In pochi anni Matteo ha scalato le categorie dalla 3ª alla serie A.

Solo il mondo arbitrale ha questa romantica possibilità di poter partire dall’ultima categoria dilettantistica per arrivare alla massima serie nazionale.

Ecco il comunicato stampa:

ANSA) -Sono quattro gli arbitri dismessi dalla serie A ‘per motivi tecnici’, in vista della prossima stagione; promosso alla serie A “alla memoria” Daniele De Santis, l’arbitro di C ucciso a settembre scorso a Lecce insieme con la fidanzata, Eleonara Manta. Lo apprende l’ANSA. Gli arbitri ‘dismessi’, negli organici che saranno resi noti a breve, sono Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Lorenzo Illuzzi (Molfetta), Ivan Robilotta (Sala Consilina) e Riccardo Ros (Pordenone). Cinque i promossi dalla Can di C alla A: Andrea Colombo (Como),Francesco Cosso (R.Calabria), Matteo Marcenaro (Genova), Gianpiero Miele (Nola),Luca Zufferli (Udine)

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!