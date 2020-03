Videointervista al funambolo mentre palleggia.

Abbiamo ripercorso con Marco Bracco i passaggi della sua carriera. Dopo essere stato calciatore ha abbracciato il ruolo di mister, oltre che realizzare degli stage internazionali con la SAMPDORIA.

Marco Bracco oltre a essere responsabile degli stage della SAMPDORIA all’estero, è anche un giocatore in seconda categoria nella GENOVESE BOCCADASSE. Inoltre è entrato a far parte del progetto della rappresentativa provinciale di Genova, assumendo il ruolo di responsabile.

Andiamo a sentire nel dettaglio tutta l’intervista ai microfoni del nostro Claudio Bianchi:

L’intervista su Skype a Marco Bracco.

In questi giorni complicati per l’emergenza coronavirus, che ha provocato lo stop di tutti i campionati italiani dalla Serie A alla Terza Categoria, Marco Bracco ha lanciato un’utile e lodevole iniziativa. Sul suo profilo IG personale (@bracco.marco_specialten) e sul nostro profilo IG ufficiale Bracco sta infatti pubblicando un video al giorno, in cui spiega come potersi tenere in forma in questi giorni di “stop forzato” nelle nostre case. Andate a dargli un’occhiata!



