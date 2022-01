“E’ la prima volta che nella mia carriera da Mister mi succede di non potermi presentare”. Queste le parole di Mister Marco Luciani che a causa di 4 positività nella squadra dell’Alassio in aggiunta ai 2 ragazzi in quarantena non ha la possibilità di presentare una squadra completa per disputare la partita contro il Taggia. “Martedì cercheremo di tesserare nuovi giocatori per poter disputare la prossima partita. I ragazzi sono delusi e io anche.”

