Riportiamo il pensiero di Mario Ponti sulla scomparsa di Giorgio Margiotta.

“Sembra una frase fatta ma non lo è. Se ne vanno sempre i migliori. Una persona meravigliosa, per non dire unica. Leale sempre propositivo, mai sopra le righe ha sempre avuto a cuore il bene di questo movimento. A Giorgio ero molto legato e ho sempre rispettato i suoi pensieri di grande onestà intellettuale. Nonostante ci si frequentasse poco tra noi c’era amicizia e grande rispetto. Con lui se ne va un grande uomo di sport. ”

