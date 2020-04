Sono molte le squadre in attesa di una decisione per la prossima stagione.

Tra queste sono in trepida attesa le squadre che sono del limbo, ossia quelle squadre che sono in testa al campionato. La Voltrese è sicuramente tra queste. A tale proposito abbiamo sentito Massimo Sciutto D.G. dei gialloblù.



D. – Che cosa pensi in proposito di questa situazione che ti riguarda direttamente con la Voltrese?

R. “Mi sembra che sia sempre più difficile tornare in campo. Capisco che non sia colpa di nessuno e che la tutela della salute di tutte le persone che ruotano intorno ad una società sportiva vadano preservate

Leggendo un articolo che prendeva in esame un caso simile al nostro, ma che riguardava la pallavolo femminile, ho trovato interessante una proposta fatta da un dirigente, che ha la sua squadra nelle nostre condizioni.

D. – Cosa diceva?

R. “Quella di revisionare strutturalmente i campionati, nell’ottica di contenere i costi della prossima stagione e al contempo gratificare le società che avevano lavorato bene, creando entusiasmo: un collante fondamentale per volontari, partner, tifosi“.

D. – In che modo?

R. “Promuovere le squadre prime in classifica e ripescare anche alcune che hanno strutture o per meriti di classifica. In sintesi potrebbe essere così:

– 1 girone di Eccellenza da 18 squadre con 4 retrocessioni

– 3 Gironi di promozione: uno di Levante, Uno di Genova, Uno di ponente da 16 squadre 1 promozione e 3 retrocessioni

– 9 Gironi di 1^ categoria da 14 squadre con 1 promozione. Con questa formula i campionati avrebbero dei costi minori di trasferta sia in promozione che in 1^ categoria.



D. – Ma così facendo si cancellerebbero sia la 2^ che la 3^ categoria?

R. La mia è una proposta che potrebbe essere modificata. Magari si potrebbe studiare una formula di 6 giorni in 1^ categoria e incentivare le iscrizioni per la 2^ Categoria che farebbero lievitare il numero delle squadre partecipanti per riuscire ad avere almeno 6 gironi anche di 2^ categoria.



Tutte le idee sono condivisibili criticabili, modificabili. E voi cosa ne pensate?



SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK ( DILETTANTISSIMO ) TWITTER (@ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE ( DILETTANTISSIMO ) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@ DILETTANTISSIMOTV )!